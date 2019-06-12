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МИД пока не писал Зеленскому тезисы для Франции и Германии

Комментариев: 2
По состоянию на вчера дипломаты не начали готовиться к поездкам президента за границу.
Зеленскому пока не писали текстов для поездок в Париж и Берлин
Зеленскому пока не писали текстов для поездок в Париж и Берлин
president.gov.ua

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По состоянию на 11 июня профильный департамент МИД не готовил “тезисы для брифинга“ во Франции президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой пресс-службу МИД пишет УНН.

“На 11.06.2019 профильный департамент не готовил и не передавал в Администрацию президента Украины “тезисы для брифинга“ президента Зеленского в Париже“, - сообщили в пресс-службе.

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Дипломаты подчеркнули, что, согласно положению о МИД, утвержденному Кабмином, ведомство обеспечивает информирование президента о наиболее важных и резонансных событиях в мире.

Также МИД вносит предложения по реагированию на события, непосредственно касающиеся национальных интересов, предоставляет информацию, необходимую для реализации эффективной внешней и внутренней политики.

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Кроме того, дипломаты вносят президенту предложения по инициативам международного характера. 

Напомним, визит Владимира Зеленского во Францию запланирован на 17 июня, 18 июня он посетит Германию.

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Теги: МИД, Зеленский, Франция, Германия, визит
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Комментариев (2)
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Мыкола    12.06.2019, 17:52
Оценка:  -1
Мыкола
Це Зе-Бе -- таке ж безграмотне, що навіть не знає, як і що йому потрібно буде казати на виступах! Воно ж -- тупе та недалеке розумом! Тільки недалекі люди можуть обирати ось такого клоуна для цирку у Раді!
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 17:24
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Коломойский с Медведчуком напишут
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