МИД пока не писал Зеленскому тезисы для Франции и Германии
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По состоянию на 11 июня профильный департамент МИД не готовил “тезисы для брифинга“ во Франции президента Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой пресс-службу МИД пишет УНН.
“На 11.06.2019 профильный департамент не готовил и не передавал в Администрацию президента Украины “тезисы для брифинга“ президента Зеленского в Париже“, - сообщили в пресс-службе.
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Дипломаты подчеркнули, что, согласно положению о МИД, утвержденному Кабмином, ведомство обеспечивает информирование президента о наиболее важных и резонансных событиях в мире.
Также МИД вносит предложения по реагированию на события, непосредственно касающиеся национальных интересов, предоставляет информацию, необходимую для реализации эффективной внешней и внутренней политики.
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Кроме того, дипломаты вносят президенту предложения по инициативам международного характера.
Напомним, визит Владимира Зеленского во Францию запланирован на 17 июня, 18 июня он посетит Германию.