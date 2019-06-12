Герус объяснил свои слова о шуточных обещаниях Зеленского

Герус уверяет, что уже дважды Зеленский устраивал совещания, на которых обсуждал понижение тарифов для украинцев.

Герус извинился за свои заявления о тарифах facebook.com/andriy.gerus

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что президент шутил о понижении тарифов.

Об этом Герус написал на своей странице в Facebook.

Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что “Зеленский шутил о снижении тарифов, - подчеркнул Герус.

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Представитель Зеленского говорит, что инцидент произошел, так как у него еще не хватает опыта общения с журналистами, а тема тарифов - плохая тема для шуток.

Герус уверяет, что уже дважды Зеленский устраивал совещания, на которых обсуждал понижение тарифов для украинцев. Проблемой в снижении цен является то, что “это должно происходить не вызвав девальвации, дополнительной инфляции или экономического кризиса“.

Герус отметил, что для таких изменений нужна в, первую очередь, работоспособная Верховная Рада и новые законы.

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Также в команде президента работают над тем, чтобы сдерживать рост тарифов. Например, недавно “недавно появилась информация, что регулятор рассматривал возможность поднять для населения тарифы с 1 июля на газ на 10% -15%, и на электроэнергию на 150%“.

Наша мысль была, что такое нельзя делать, не имея доверия и понимания общества. Перед этим нужно продемонстрировать украинцам твердые и справедливые действия регуляторов относительно энергетических монополий... Насколько я понимаю, наше мнение было учтено, - добавил Герус.

Напомним, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что президент не обещал снизить тарифы.

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