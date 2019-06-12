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Убийство 5-летней девочки: полиция нашла останки

Комментариев: 1
На дне водоема, на который указали родители-убийцы нашли останки. Вероятно, это кости убитого ребенка.
Останки девочки нашли в реке
Останки девочки нашли в реке
zt.npu.gov.ua

Останки 5-летней Дарьи Макарчук с Житомирской области, которую убили собственные родители, нашли на дне реки. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

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Полицейские несколько дней проводили поисковую операцию по нахождении останков убитой еще в августе 2018 года 5-летней девочки. На дне водоема, на который указали горе-родители, действительно нашли предметы, похожие на человеческие кости. Находки отправили на экспертизу. Результатов пока нет.

К слову, 5-летнюю Дарью убили собственные родители во время семейной ссоры. Отец причинил ей смертельную травму. После того, как девочка скончалась, родители-убийцы сожгли ее тело в печи, а останки выбросили в реку.

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Об убийстве стало известно только спустя 8 месяцев, 27 мая 2019 года. Родителей арестовали на 60 суток. Продолжается следствие.

Напомним, горе-родителям, которые убили 5-летнюю дочь, грозит пожизненное. Кроме погибшей девочки, у горе-матери еще пятеро детей. В отношении двоих она лишена родительских прав.

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Теги: Житомир, 5-летняя Даша, убийство, родители, останки
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Комментариев (1)
trgvm1    12.06.2019, 17:47
Оценка:  +1
trgvm1
малишка царство тебе небесное, а вам твари гореть в аду
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