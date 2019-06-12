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Парубий подписал закон, который может отправить Зеленского в отставку

Комментариев: 4
Спикер подписал законопроект о временных следственных комиссиях и передал его президенту.
Парубий передал Зе закон об импичменте
Парубий передал Зе закон об импичменте
Facebook Андрея Парубия

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Спикер Андрей Парубий подписал закон №1098 “О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады“. Об этом он написал в Twitter.

“Сегодня подписал закон #1098 “О временных следственных комиссиях“ и передал его на подпись президенту Украины“, - говорится в сообщении.

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В этом законопроекте предусмотрена процедура импичмента президента, пишет РБК-Украина. Согласно закону, специальная временная следственная комиссия ВР может расследовать обстоятельства совершения президентом Украины госизмены или иного преступления.

Такие обстоятельства должны быть изложены в подписанном большинством нардепов от конституционного состава Рады представлении об инициировании вопроса об устранении президента с поста в порядке импичмента.

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Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента 6 июня. “За“ проголосовали 279 парламентариев.

 

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Теги: Зеленский, Парубий, закон, ВСК, импичмент, президент
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Комментариев (4)
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Я_Христос    12.06.2019, 17:57
Оценка:  -1
Я_Христос
Ага, а госизменой ими будет считаться то, что он не посчитает сепаратистов "расийско-окупациоными вайсками" или захочет отменить языковой закон.
nfhvyt    12.06.2019, 17:56
Оценка:  +3
nfhvyt
Отдайте его уже санитарам, сколько можно терпеть дебила.
Ruspidor    12.06.2019, 17:53
Оценка:  -1
Ruspidor
Не может. Закон только предусматривает создание ВСК. Для самой процедуры нужен закон непосредственно про импичмент!
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 18:05
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Теперь ты не все буквы узнал?
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