Парубий подписал закон, который может отправить Зеленского в отставку

Спикер подписал законопроект о временных следственных комиссиях и передал его президенту.

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Спикер Андрей Парубий подписал закон №1098 “О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады“. Об этом он написал в Twitter.

“Сегодня подписал закон #1098 “О временных следственных комиссиях“ и передал его на подпись президенту Украины“, - говорится в сообщении.

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Сьогодні підписав Закон України #1098 “Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України“ @verkhovna_rada і передав його на підпис Президенту України. — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 12 июня 2019 г.

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В этом законопроекте предусмотрена процедура импичмента президента, пишет РБК-Украина. Согласно закону, специальная временная следственная комиссия ВР может расследовать обстоятельства совершения президентом Украины госизмены или иного преступления.

Такие обстоятельства должны быть изложены в подписанном большинством нардепов от конституционного состава Рады представлении об инициировании вопроса об устранении президента с поста в порядке импичмента.

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Рада приняла закон о ВСК с процедурой импичмента 6 июня. “За“ проголосовали 279 парламентариев.

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