На проведение переписи населения нужно до 4 миллиардов гривен.

У Зеленского рассказали, когда и как проведут перепись населения president.gov.ua

На 2020 год Кабинет министров и Государственная служба статистики планирует перепись населения.

Об этом рассказал представитель Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина.

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На проведение переписи населения нужно до 4 миллиардов гривен. В команде президента сейчас ищут варианты, как можно удешевить перепись. Ее также хотели бы провести до конца 2019 года.

Стефанчук рассказал, что сначала они планировали закупить планшеты и передать их в школы, однако это выходит затратно и вместо планшетов дешевле использовать старый бумажный вариант.

Перепись населения точно должна проходить в декабре, так как именно в этот период в стране находится максимальное количество людей.

Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы - есть масса граждан, которые оформили себе льготы по фейковым документам. Солдаты, которые потеряли здоровье в боях на Донбассе, не могут оформить себе документы УБД, зато есть масса “корочек“ УБД у тех, кто пару дней где-то посидел в прифронтовой зоне, - подчеркнул Стефанчук.

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Представитель главы государства добавляет, что именно перепись населения может навести в стране порядок.

Ранее сообщалось, что у Зеленского заявили о вероятности правок к языковому закону.

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