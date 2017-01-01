У Зеленского рассказали, когда и как проведут перепись населения
На 2020 год Кабинет министров и Государственная служба статистики планирует перепись населения.
Об этом рассказал представитель Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук в интервью РБК-Украина.
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На проведение переписи населения нужно до 4 миллиардов гривен. В команде президента сейчас ищут варианты, как можно удешевить перепись. Ее также хотели бы провести до конца 2019 года.
Стефанчук рассказал, что сначала они планировали закупить планшеты и передать их в школы, однако это выходит затратно и вместо планшетов дешевле использовать старый бумажный вариант.
Перепись населения точно должна проходить в декабре, так как именно в этот период в стране находится максимальное количество людей.
Сейчас мы просто не знаем, сколько в стране людей, их социальные статусы - есть масса граждан, которые оформили себе льготы по фейковым документам. Солдаты, которые потеряли здоровье в боях на Донбассе, не могут оформить себе документы УБД, зато есть масса “корочек“ УБД у тех, кто пару дней где-то посидел в прифронтовой зоне, - подчеркнул Стефанчук.
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Представитель главы государства добавляет, что именно перепись населения может навести в стране порядок.
Ранее сообщалось, что у Зеленского заявили о вероятности правок к языковому закону.
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