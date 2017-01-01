Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман: Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли

Комментариев: 0
Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию .
Гройсман: Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли

Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, когда должен начать свою работу рынок электроэнергии. Об этом в эфире винницкого телеканала “Вита“ заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров, пишет Главком.

Парламент в 2017 году принял закон о рынке электроэнергии. Правительство обязано принять все меры, чтобы с 1 июля рынок заработал. Но! Нельзя допустить роста стоимости электроэнергии для людей и промышленности. Промышленность - это наш фактор роста. И мы приняли все необходимые решения, чтобы не допустить повышения цены для населения и ограничить рост для промышленности. Это правительственные решения. Независимый регулятор должен принять свои решения и окончательно утвердить то, что одобрило правительство. Тогда никаких повышений цены не будет, - цитирует Гройсмана его пресс-служба.

Напомним, 5 июня Кабинет министров возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании “Энергоатом“, “Укргидроэнерго“, а также на “Укрэнерго“ и операторов систем распределения. Как отметил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, данное решение позволит не поднимать цены на электроэнергию для населения в новом рынке электроэнергии.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь