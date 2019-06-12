В Днепре на стенах избиркома висит советская символика

Стены увешаны портретами "творцов победы", видно георгиевскую ленту, а также серп и молот на фоне красной звезды.

В Днепре в избиркоме висит советская символика facebook.com/opora.dnipro

В помещении окружной избирательной комиссии №24 в Днепре на стенах висят доски с запрещенной советской символикой. Об этом на странице в Facebook сообщил днепровский филиал гражданской сети Опора в среду, 12 июня.

"Друзья. У нас две новости. Заявление в 24 ОВК приняли, но интерьер помещения комиссии расстроил", - написали в сообщении и добавили фото локации.

На фотографии видно доску с "творцами победы", серп и молот на фоне красной звезды и георгиевскую ленту. Члены комиссии не видят никаких нарушений в таких стендах.

"Наблюдатели говорят, что сейчас они находятся "налево от центрального входа", а члены комиссии называют это "красным уголком", - сказала одна из активисток Опоры.

Напомним, что ранее в Украине декоммунизировали более 50 тысяч объектов.

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