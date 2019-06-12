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В Днепре на стенах избиркома висит советская символика

Комментариев: 0
Стены увешаны портретами "творцов победы", видно георгиевскую ленту, а также серп и молот на фоне красной звезды.
В Днепре в избиркоме висит советская символика
В Днепре в избиркоме висит советская символика
facebook.com/opora.dnipro

В помещении окружной избирательной комиссии №24 в Днепре на стенах висят доски с запрещенной советской символикой. Об этом на странице в Facebook сообщил днепровский филиал гражданской сети Опора в среду, 12 июня.

"Друзья. У нас две новости. Заявление в 24 ОВК приняли, но интерьер помещения комиссии расстроил", - написали в сообщении и добавили фото локации.

На фотографии видно доску с "творцами победы", серп и молот на фоне красной звезды и георгиевскую ленту. Члены комиссии не видят никаких нарушений в таких стендах.

"Наблюдатели говорят, что сейчас они находятся "налево от центрального входа", а члены комиссии называют это "красным уголком", - сказала одна из активисток Опоры.

Напомним, что ранее в Украине декоммунизировали более 50 тысяч объектов.

 

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Теги: Днепр, избирательные участки, Георгиевская ленточка, Декоммунизация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Goga19041984    12.06.2019, 18:08
Оценка:  0
Goga19041984
Караул, бандерлоги - спасайся кто может )))
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