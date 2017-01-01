Глава ОБСЕ едет в Киев на переговоры с Климкиным

Министры обсудят возможности более эффективной помощи ОБСЕ в противодействии РФ.

Лайчак едет в Киев поговорить об агрессии РФ EPA/UPG

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Глава МИД Павел Климкин 13 июня проведет переговоры с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.

“13 июня 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Лайчаком в рамках его визита в Украину“, - сообщили в министерстве.

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Это уже второй в этом году визит Лайчака в Украину. “Основным вопросом повестки дня станет обсуждение путей эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию российской агрессии против Украины“, - отмечает ведомство.

Встреча состоится в здании Министерства иностранных дел на Софиевской площади. Напомним, ранее ОБСЕ осудила жестокое избиение оператора на харьковском рынке.

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