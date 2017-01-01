Глава ОБСЕ едет в Киев на переговоры с Климкиным
Читай также: Миятович собралась в Крым, но ждет подтверждения
Глава МИД Павел Климкин 13 июня проведет переговоры с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает УНН.
“13 июня 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Лайчаком в рамках его визита в Украину“, - сообщили в министерстве.
Читай также: Украина осудила РФ за новую станцию наземной разведки у боевиков
Это уже второй в этом году визит Лайчака в Украину. “Основным вопросом повестки дня станет обсуждение путей эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию российской агрессии против Украины“, - отмечает ведомство.
Встреча состоится в здании Министерства иностранных дел на Софиевской площади. Напомним, ранее ОБСЕ осудила жестокое избиение оператора на харьковском рынке.
Читай также: Штаб ООС: Разведение сил на Донбассе сорвано
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.