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В ВСУ рассказали о прорыве под Донецком

Комментариев: 9
Закрепление на новых позициях в Марьинке, отмечают в ВСУ, гарантирует большую безопасность населению и улучшает положение армии.
Теперь в Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны
Теперь в Марьинке уже практически нет так называемой серой зоны
facebook.com/GeneralStaff.ua

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила закрепились на новых позициях в Марьинке. Отныне до временно оккупированных Александровки и Донецка – от 100 до 250 метров. Как сообщает Армия FM, в Марьинке теперь уже практически нет так называемой серой зоны.

"Разведчики бригады зашли в так называемую "серую зону" для того, чтобы улучшить свое тактическое положение – отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и вышестоящим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили", – рассказал пресс-офицер бригады Назар Ильницкий.

По его словам, закрепление на новых позициях являются важным, ведь в первую очередь гарантирует населению большую безопасность – оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения.

"Это прежде всего безопасность людей. Это также улучшает и наше положение, отсюда лучше наблюдать за противником и контролировать его действия. А еще каждая, даже маленькая победа, мотивирует бойцов, мотивирует их дух. Они понимают, что не стоят на месте, а понемногу возвращают наши земли. На самом деле, это очень мотивирует", – заявил Ильницкий.

Накануне журналист ТРК Украина Алексей Кашпоровский сообщил, что ВСУ вплотную приблизились к Донецку. В городе Марьинке практически не осталось так называемой "серой зоны". Все заняли украинские войска.

 

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Теги: Донецк, донбасс, ВСУ, марьинка, Марьинка новости, новости Донбасса, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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VSHIVANKA    12.06.2019, 18:48
Оценка:  -4
VSHIVANKA
НА YOU TUBE ПОЛНО ВИДЕО НА ТЕМУ " НАС КИНУЛЫ " ....
ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ....)))))
beer40    12.06.2019, 18:46
Оценка:  -3
beer40
На кого ращитан этот пиздеж?
Michael2811    12.06.2019, 19:04
Оценка:  -1
Michael2811
РаЩитан...Иди в школу Деревня!
beer40    12.06.2019, 19:13
Оценка:  +2
beer40
Хутор -это Украина .Вас можно наебывать всю жизнь .Вы НЕУЧИ.
bertal    12.06.2019, 18:45
Оценка:  0
bertal
Возврат территории Украины, только за. Если ВСУ могут это сделать, то честь им и хвала, но если это очередное дебальцево, то сажать и расстреливать нужно будет всех кто проводит эту операцию.
tinkerrr    12.06.2019, 18:43
Оценка:  -4
tinkerrr
Из нищеты в нищету
VSHIVANKA    12.06.2019, 18:31
Оценка:  -8
VSHIVANKA
КТО ЖЕ ИХ ВСЕХ ХОРОНИТЬ ТО БУДЕТ ? ))))
PINKIPAU    12.06.2019, 18:35
Оценка:  +4
PINKIPAU
Сожгут Ванек ваших российских в походных крематориях, прах выдадут родным. Путин ведь сказал, что их там нет.
Духовный_скреп    12.06.2019, 18:36
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Тебя,петушок,уж точно никто не будет хоронить.Сбросят в шахту старые кости,и дело с концом.
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