Приват выиграл дело против компании Коломойского

Компания Эрлан пыталась доказать, что государственный ПриватБанк и НБУ вступили в преступный сговор и обязать банк погасить задолженность перед НБУ.

ПриватБанк одержал победу в Большой палате Верховноо Суда в деле по иску ЧАО Эрлан, связанной с бывшими владельцами ныне государственного банка. Об этом ПриватБанк сообщил в среду, 12 июня.

"ЧАО Эрлан, которое является связанным лицом с бывшими владельцами ПриватБанка, пыталось доказать злонамеренный сговор и бездействие НБУ и государственного ПриватБанка и в судебном порядке обязать банк погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение выполнения обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредиту", - говорится в сообщении на сайте банка.

Большая палата Верховного Суда подтвердила позицию ПриватБанка и не удовлетворила иск ЧАО Эрлан.

Напомним, ранее ПриватБанк заявил, что Игорь Коломойский должен вернуть банку 212 миллиардов.

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