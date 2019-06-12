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Приват выиграл дело против компании Коломойского

Комментариев: 3
Компания Эрлан пыталась доказать, что государственный ПриватБанк и НБУ вступили в преступный сговор и обязать банк погасить задолженность перед НБУ.
ПриватБанк выиграл дело в Верховном Суде
ПриватБанк выиграл дело в Верховном Суде
РБК-Украина

ПриватБанк одержал победу в Большой палате Верховноо Суда в деле по иску ЧАО Эрлан, связанной с бывшими владельцами ныне государственного банка. Об этом ПриватБанк сообщил в среду, 12 июня.

"ЧАО Эрлан, которое является связанным лицом с бывшими владельцами ПриватБанка, пыталось доказать злонамеренный сговор и бездействие НБУ и государственного ПриватБанка и в судебном порядке обязать банк погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение выполнения обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредиту", - говорится в сообщении на сайте банка.

Большая палата Верховного Суда подтвердила позицию ПриватБанка и не удовлетворила иск ЧАО Эрлан.

Напомним, ранее ПриватБанк заявил, что Игорь Коломойский должен вернуть банку 212 миллиардов.

 

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Теги: банки, банк, ПриватБанк, Верховный Суд, Приватбанк новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    12.06.2019, 19:05
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Вот смеху-то! Товарищ Игорь именно поэтому и затеял дефолт Украины, чтобы с помощью своего бизнес-партнера товарища Владимира прибрать к рукам обесцененные активы. Вот будет доллар по 100 грн, тогда посмеемся еще громче, да, товарищи ЗЕленые?
PINKIPAU    12.06.2019, 18:38
Оценка:  +1
PINKIPAU
Коломойский вложил украденные миллиарды в заводы в США — схему раскрыли.
ВАТА_FUCK    12.06.2019, 18:53
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Только не в Украине.
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