Площадка для НЛО: в Херсоне сняли странные круги на полях
Необычные круги на полях фермерского хозяйства под Херсоном сфотографировал местный житель Андрей Дронов. Фотографии он опубликовал 12 июня в своем блоге в социальной сети Facebook.
"Посадочная площадка для инопланетян...скоро нас захватят :))", - написал он.
Дронов добавил также, что поля в Херсонской области поливают искусственно по кругу, что и приводит к появлению кругов.
В 2017 году украинцы наблюдали таинственное свечение в небе над Донбассом. Тогда пользователи соцсетей предполагали, что его появление может быть связано с запуском ракет или проделками инопланетян.
Очень похожие на НЛО объекты в небе заметили и в Одессе. Таинственное скопление светящихся объектов парило в небе, затем исчезало, а через некоторое время снова появлялось.
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