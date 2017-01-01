Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Площадка для НЛО: в Херсоне сняли странные круги на полях

Комментариев: 0
Уникальные фотографии таинственных кругов на полях Херсонщины опубликовал в соцсети местный житель.
В Херсонской области появились необычные круги на полях
В Херсонской области появились необычные круги на полях
Facebook/Andrey Dronov

Необычные круги на полях фермерского хозяйства под Херсоном сфотографировал местный житель Андрей Дронов. Фотографии он опубликовал 12 июня в своем блоге в социальной сети Facebook.

"Посадочная площадка для инопланетян...скоро нас захватят :))", - написал он.

 
Facebook/Андрей Дронов

Дронов добавил также, что поля в Херсонской области поливают искусственно по кругу, что и приводит к появлению кругов. 

 
Facebook/Андрей Дронов

В 2017 году украинцы наблюдали таинственное свечение в небе над Донбассом. Тогда пользователи соцсетей предполагали, что его появление может быть связано с запуском ракет или проделками инопланетян.

Очень похожие на НЛО объекты в небе заметили и в Одессе. Таинственное скопление светящихся объектов парило в небе, затем исчезало, а через некоторое время снова появлялось.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: НЛО, инопланетяне, фото, Херсонская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь