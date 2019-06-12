Под Ровно нашли крупнейший арсенал боеприпасов и оружие: известны детали

Оружие и боеприпасы, скорее всего, были привезены с Востока Украины.

Мужчина отрицает, что это его схрон Нацполіція України

Во дворе у 45-летнего жителя Острожского района Ровенской области нашли крупнейший в Украине арсенал оружия и боеприпасов. Об этом передает ТСН.

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В полиции сообщили, что в селе Сеянцы возле дома в саду на глубине полтора метра был закопан схрон боеприпасов: 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 - корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 и один - калибра 9,00.

Соседи мужчины говорят, что он неоднократно ездил на Восток в качестве волонтера. Между тем, источники в полиции рассказали, что мужчина - член “Правого сектора”, но в организации инцидент не комментирую. Сам задержанный говорит, что боеприпасы и оружие не его, а какой-то организации.

Масштабы арсенала поражают даже опытных правоохранителей.

Можно было легко захватить какую-то воинскую часть и дать бой любой танковой бригаде, - прокомментировал Сергей Волков, заместитель главы Нацполиии Ровенской области.

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На данный момент полицейские выясняют, откуда и каким образом у мужчины оказалось настолько много оружия и боеприпасов с государственной маркировкой.

Напомним, на Ровенщине обнаружен крупный схрон боеприпасов. Мужчина оборудовал большой тайник с боеприпасами возле дома в саду на глубине полтора метра.

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