В Запорожье произошла перестрелка - СМИ

Жители поселка считают, что перестрелка посреди ночи произошла из-за передела сфер влияния.

В Шевченковском районе Запорожья в 23:30 раздались выстрелы. Об этом 12 июня пишет gazeta.zp.ua. Сообщается, что инцидент произошел на улице Панферова, около торгового киоска.

Группа людей ромской национальности поссорились и в ходе конфликта стали стрелять из огнестрельного оружия, в том числе автоматического.

Местные жители утверждают, что слышали автоматные очереди и считают, что к перестрелке привел масштабный передел сфер влияния. На место происшествия выехали бригада медиков и сотрудники полиции.

Очевидцы происшествия рассказывают, что злоумышленники успели убежать до приезда полицейских.

Ранее в Славянске две семьи поссорились на 8 марта и стали стрелять друг в друга из-за конфликта.

Также сообщалось, что столичные полицейские задержали мужчину, устроившего перестрелку в пивном баре Киева.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet