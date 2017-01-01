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Пехотинцы учатся прыгать с парашютом с 8000 метров и в темноте

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Бригада морской пехоты начала воздушно-десантную подготовку с парашютными системами типа "крыло".
Пехотинцы учатся прыгать с парашютом с 8000 метров и в темноте
© www.facebook.com/36obrmp
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  • Самое сложное - мастерство контроля высоты в темноте, рассказывают в бригаде
  • Пехотинцев научат ориентироваться в темноте после прыжков с парашюта
  • Пехотинцы учатся прыжкам с огромной высоты и даже ночью
  • Новые парашютные системы позволяют совершить перемещение до 15 км
  • Навык приземляться в темноте военным нужно будет отточить до совершенства
  • Пехотинцы учатся прыгать с большой высоты и вночи
Пехотинцы учатся прыгать с парашютом с 8000 метров и в темноте
Самое сложное - мастерство контроля высоты в темноте, рассказывают в бригаде
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Группа специалистов 36 отдельной бригады морской пехоты начали воздушно-десантную подготовку с парашютными системами типа "крыло". Об этом бригада сообщила в Facebook.

"Программа десантирования включает в себя осуществление прыжков с высоты 3000 метров с борта воздушного судна Ми-14, как в дневное время суток, так и ночью применяя парашютную систему спортивного типа", - говорится в сообщении.

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Особую ценность данной парашютной системе добавляет возможность десантирования с сверхбольших высот - это около 8000 метров (при использовании кислородного оборудования).

Кроме того, системы позволяют преодолевать расстояние в 15 км для скрытой доставки военнослужащих в район выполнения задачи.

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"Десантирование ночью нужно, чтобы ребята учились действовать в экстремальных обстоятельствах, когда человек должен доверять всем другим чувствам, кроме зрения", - поясняет начальник воздушно-десантной службы бригады.

Пехотинцы учатся безопасно приземляться с системой "крыло", а не "купол", как было раньше, отметил он. "Ну и, конечно, самое сложное - мастерство контроля высоты в темноте, которое им предстоит отточить", - добавили в бригаде.

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Напомним, ранее сообщалось, что радиогидроакустическая система "Ятрань" поступила на вооружение ВМС Украины.

 

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Теги: пехотинцы, парашюты, морская пехота, бригада, прыжки, военные
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