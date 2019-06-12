В Украину едет глава ОБСЕ
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак 13 июня посетит Украину. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в среду, 12 июня.
"13 июня 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики М. Лайчаком в рамках его визита в Украину", - сказано в сообщении.
В МИД напомнили, что это уже второй в этом году визит Лайчака в Украину.
Отмечается, что встрече будут обсуждать пути эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию российской агрессии.
Напомним, первый визит Лайчака в Украину состоялся в январе. Тогда он посетил Донбасс и был шокирован условиями жизни людей, живущих возле линии соприкосновения.
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