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В Украину едет глава ОБСЕ

Комментариев: 1
Это уже второй визит Лайчака с начла года. Во время первой поездки он был шокирован условиями жизни людей у линии фронта на Донбассе.
Лайчак посетит Украину второй раз за полгода
Лайчак посетит Украину второй раз за полгода
https://twitter.com/MiroslavLajcak

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак 13 июня посетит Украину. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в среду, 12 июня.

"13 июня 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин проведет переговоры с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой республики М. Лайчаком в рамках его визита в Украину", - сказано в сообщении.

В МИД напомнили, что это уже второй в этом году визит Лайчака в Украину.

Отмечается, что встрече будут обсуждать пути эффективного привлечения ОБСЕ к противодействию российской агрессии.

Напомним, первый визит Лайчака в Украину состоялся в январе. Тогда он посетил Донбасс и был шокирован условиями жизни людей, живущих возле линии соприкосновения.

 

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Теги: Украина, МИД Украины, ОБСЕ, Климкин, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Michael2811    12.06.2019, 19:16
Оценка:  0
Michael2811
И шо он забыл????
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