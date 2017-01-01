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В Харькове малыш напился отбеливателя: за инцидент взялась полиция

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На данный момент мальчик находится в реанимации.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

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В Харькове трехлетний малыш выпил отбеливатель, который находился в кружке. На данный момент ребенок находится в реанимации, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

По предварительной информации, мальчик выпил отбеливатель, который находился в кружке на кухонном столе. В это же время в соседней комнате находились родители ребенка.

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Сейчас пострадавший ребенок находится в реанимационном отделении харьковской детской больницы. Его состояние оценивают как стабильное.

Полиция занимается установлением всех деталей происшествия. Вероятно, родителей мальчика притянут к административной ответственности за невнимательное отношение к их трехлетнему сыну.

Напомним, киевлянка потеряла двухлетнего сына, пока была в магазине. Женщине грозит штраф до 1700 гривен.

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Теги: ребенок, несчастный случай, Харьков, отбеливатель
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