Под Винницей обнаружили цех по производству алкоголя

Полиция устанавливает причастных к созданию подпольного цеха по производство фальсифицированного алкоголя.

Правоохранители обнаружили в Винницкой области подпольный цех по изготовлению алкогольной продукции. Об этом 12 июня сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Сообщается, что злоумышленники оборудовали под свой алкогольный бизнес дом в селе Груша Могилев-Подольского района.

Там они незаконно разливали алкоголь в бутылки известных марок. Во время обысков были изъяты более двух тонн поддельной продукции.

Также правоохранители изъяли стеклянные бутылки с изображением торговых марок известных мировых брендов алкогольных напитков, в частности Finlandia, Jack Daniеls, Courvoisier, Metaxa, Jаmeson, объемом более 2,2 тыс. литров.

Во время обыска следователями изъято оборудование для незаконного изготовления, смешивания и упаковки алкогольных изделий (насосы, шланги, пистолеты для склеивания, пустую тару, лимонную кислоту, и другое орудие).

Полицейские проводят следственные действия и разыскивают причастных к совершению преступления лиц.

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