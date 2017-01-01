В Крыму спасли унесенного потоком воды ребенка
Ребенка унесло потоком воды на затопленной дороге в Севастополе. Мальчика спасли прохожие.
В Крыму в Севастополе мужчина и женщина спасли ребенка, которого унесло потоком воды на затопленной дороге. Инцидент снял видеорегистратор троллейбуса.
На кадрах видно, как мальчика сбивает с ног волна, он плывет прямо под колеса автомобиля.
Водитель машины сдает назад, а на помощь ребенку бегут водитель троллейбуса и пассажирка маршрутного такси.
Городской департамент транспорта разыскивает женщину, чтобы вручить награду.
Напомним, в Крыму ребенка унесло на воздушном шаре. Семья из трех человек каталась на воздушном шаре. Внезапно корзина ударилась о землю и родители выпали из нее, ребенок же остался внутри.
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