Зеленский встретился с Ющенко и Тимошенко

Президент провел две деловые встречи.

Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко president.gov.ua

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Сегодня, 12 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с третьим президентом Украины Виктором Ющенко и лидером партии “Батькивщина” Юлией Тимошенко. Об этом сообщили на сайте АП.

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встречался с Виктором Ющенко, - сообщили в пресс-службе президента.

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По предварительной информации, действующий и бывший президенты обсудили социально-политическую ситуацию в Украине в контексте предстоящих парламентских выборов. Также политики отметили важность сохранения гражданского мира, единства и покоя.

В АП также сообщили о сегодняшней встрече Зеленского с Тимошенко по ее просьбе.

Встреча прошла в Администрации Президента. На ней обсуждались вопросы текущей деятельности Верховной Рады в период до досрочных парламентских выборов, - резюмирует пресс-служба Зеленского.

Напомним, у Зеленского рассказали, когда и как проведут перепись населения. На проведение переписи населения нужно до 4 миллиардов гривен.