В Львовской области змеи массово нападают на людей

За один день двое жителей региона пострадали от укусов змей. Пострадавших госпитализировали.

Два человека за один день во Львовской области укусили змеи. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, около 12:12 накануне в селе Верхнее Гусиное змея укусила местного жителя 1971 года в область правого запястья. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Турковскую ЦРБ.

А уже около 20:10 в тот же день в поселке Сходница жителя Умани Черкасской области 1973 года в мизинец правой ноги также укусила змея. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Бориславской ЦГБ.

Обстоятельства событий устанавливаются.

Ранее сообщалось, что с начала года из-за укусов змей пострадали пять украинцев. Только за последнюю неделю госпитализировали двух жителей Львовской и Ивано-Франковской областей.

Напомним, в ресторане Днепра нашли 18 змей. Нашли змей сотрудники ресторана на открытой территории заведения и вызвали спасателей. Сотрудники ГосЧС ловили пресмыкающихся с помощью специальных инструментов.

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