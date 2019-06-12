В Львовской области змеи массово нападают на людей
Два человека за один день во Львовской области укусили змеи. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Так, около 12:12 накануне в селе Верхнее Гусиное змея укусила местного жителя 1971 года в область правого запястья. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Турковскую ЦРБ.
А уже около 20:10 в тот же день в поселке Сходница жителя Умани Черкасской области 1973 года в мизинец правой ноги также укусила змея. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Бориславской ЦГБ.
Обстоятельства событий устанавливаются.
Ранее сообщалось, что с начала года из-за укусов змей пострадали пять украинцев. Только за последнюю неделю госпитализировали двух жителей Львовской и Ивано-Франковской областей.
Напомним, в ресторане Днепра нашли 18 змей. Нашли змей сотрудники ресторана на открытой территории заведения и вызвали спасателей. Сотрудники ГосЧС ловили пресмыкающихся с помощью специальных инструментов.
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