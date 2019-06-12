Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Львовской области змеи массово нападают на людей

Комментариев: 10
За один день двое жителей региона пострадали от укусов змей. Пострадавших госпитализировали.
Из-за укусов змей пострадали еще два украинца
Из-за укусов змей пострадали еще два украинца
Фіртка

Два человека за один день во Львовской области укусили змеи. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Так, около 12:12 накануне в селе Верхнее Гусиное змея укусила местного жителя 1971 года в область правого запястья. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Турковскую ЦРБ.

А уже около 20:10 в тот же день в поселке Сходница жителя Умани Черкасской области 1973 года в мизинец правой ноги также укусила змея. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Бориславской ЦГБ.

Обстоятельства событий устанавливаются.

Ранее сообщалось, что с начала года из-за укусов змей пострадали пять украинцев. Только за последнюю неделю госпитализировали двух жителей Львовской и Ивано-Франковской областей.

Напомним, в ресторане Днепра нашли 18 змей. Нашли змей сотрудники ресторана на открытой территории заведения и вызвали спасателей. Сотрудники ГосЧС ловили пресмыкающихся с помощью специальных инструментов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Львов, Львовская область, змеи, нападение, змея, укус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
COZEL    12.06.2019, 20:38
Оценка:  -2
COZEL
ДАЖЕ ЗМЕИ ПРОТИВ НАЦИКОВ)))))
bertal    12.06.2019, 19:44
Оценка:  -2
bertal
знают кого кусать? наверно выборы не понравились)))
ВосставшийИзБана    12.06.2019, 19:50
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Народная мудрость гласит: змея первым кусает того, кто пригрел ее у себя на груди. Приняли донецких беженцев - теперь расплачиваются.
haarp    12.06.2019, 19:54
Оценка:  -1
haarp
Еще куйню сказку какую нибудь расскажи
haarp    12.06.2019, 19:55
Оценка:  0
haarp
ВосставшийИзБана - старый идиот , вечно басни какие то глупые пишет , иди внуков нянчи.
ВосставшийИзБана    12.06.2019, 20:05
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ой. Я тебе на хвост случайно наступил. Извини. Я хотел на горло.
haarp    12.06.2019, 20:09
Оценка:  -1
haarp
То что ты пишешь полная хрень , это не серьезно.
ВосставшийИзБана    12.06.2019, 20:14
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Расскажи это артиклю.
Людмил_А    12.06.2019, 20:22
Оценка:  -4
Людмил_А
Бедная Украина тоже расплачивается что пригрела на своей груди галицаев....пока они сидели в своих схронах - порядок был в стране. а вот отменил КучмО прописку - вся галицайская срань расползлась по Украине и завела страну в катастрофу.
ВосставшийИзБана    12.06.2019, 20:24
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А ты - сеперасиська. Дробишь Украину на части. Галиция - это Украина
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь