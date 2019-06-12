“Слугу народа” покинул еще один кандидат

Экс-заместитель министра обороны Гусев решил не идти на выборы.

Бывший заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев отказался от парламентской гонки и №41 в списке “Слуги народа”. Об этом он рассказал НВ.

Я решил и это мое решение не продолжать участие в парламентских выборах, - сообщил Гусев.

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По его словам, в течение последних трех дней против него началась мощная информационная атака. Он уверен, что ее заказали те же люди, которые его атаковали в 2015 году, когда он был чиновником Министерства обороны.

Кроме того, собеседник сознался, что в день съезда партии “Слуга народа”, по списку которой Гусев собирался баллотироваться в Раду, он прошел тестирование на детекторе лжи и все результаты переданы президенту.

Насколько я знаю, результаты были положительными, - сообщил Гусев.

Он также отметил, что уход из списка партии обсудил с Зеленским. Он не покидает команду президента, а будет помогать ей в другой способ, который пока держит в секрете.

Фейковые новости буду опровергать фактами, - пообещал Гусев.

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Напомним, олимпийский чемпион передумал идти на выборы со “Слугой народа”. Гутцайт не видит себя в политических перипетиях.

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