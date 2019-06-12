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В селе Черниговской области нашли мертвого крокодила

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Местные чиновники недоумевают откуда в их поселке взялась рептилия. Экологи говорят, что животное умерло около двух недель назад.

В поселке Сухополова Черниговской области обнаружили тело крокодила длиной один метр, сообщает UA: Чернигов.

Труп обнаружили закопанным в лесополосе в полукилометре от населенного пункта. Как сказал заместитель начальника Прилуцкого городского управления Держпродспоживслужбы Владимир Соляник, животное умерло около двух недель назад.

"Труп уже в разложенном состоянии... отобрать пробы на бак-исследование, сальмонеллез, мы не имеем возможности. Данный труп будет захоронен и будет проведена необходимая дезинфекция. Перевозить его в биотомичну яму на территорию за городом Прилуки нет необходимости, так как данное животное относится к виду рептилий, это холоднокровные животные. Они не несут угрозы людям. Острыми инфекционными болезнями не болеют", - сообщил Соляник.

Кому мог принадлежать крокодил, поселковый голова Сухополова Сергей Проценко не знает.

"Труп, а тем более крокодила, на территории сельского совета, это для меня было очень странно, потому что я никогда не думал, что возможны такие варианты. Он небольшой, маленький, а откуда взялся - тоже я не понимаю", - сказал чиновник.

В свою очередь Соляник добавил: "Мы ведем реестр животных, сельскохозяйственных, но по рептилиях к нам никто не обращался".

Напомним, в Виннице работает крокодиловая ферма. Некоторые рептилии доросли до четырех метров. Сейчас арендуют вольеры прямо в помещении торгового центра.

 

 

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Теги: видео, тело, труп, крокодил, Черниговская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0958    12.06.2019, 20:57
Оценка:  0
Ira0958
Крокодил по имени Лола
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