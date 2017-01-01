Военный самолет Ан-72 доставил в Киев из Днепра девятерых раненых военнослужащих. Состояние пострадавших - удовлетворительное.

Военный самолет Ан-72 Нацгвардии доставил в Киев из Днепра девятерых раненых бойцов отдельного отряда специального назначения Азов мариупольского полка Нацгвардии для дальнейшей реабилитации и восстановления. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Бойцы Азова получили ранения в ночь на 7 июня в результате вражеского артиллерийского обстрела вблизи н.п. Новолуганское Донецкой области, когда погибли двое гвардейцев, еще 11 были ранены.

С полевого госпиталя бойцы были эвакуированы в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где состояние пострадавших стабилизировали. Сейчас состояние бойцов удовлетворительное, дальнейшее лечение и реабилитацию они будут проходить в Центральном госпитале МВД.

Cмотрите фотогалерею: Раненых бойцов Азова эвакуировали в Киев

Начальник военно-медицинского управления Главного управления Нацгвардии Олег Михайлик заявил, что в результате обстрела гвардейцы получили минно-взрывные ранения различной тяжести.

"Одному из бойцов повредило нижнюю конечность, еще один получил проникающее ранение грудной клетки. В ведомственном госпитале они будут находиться до полного выздоровления, а потом вернутся в свое подразделение", - сказал он.

Напомним, 7 июня в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих погибли, десять защитников получили ранения. Президент Зеленский по этому поводу заявил, что ВСУ будут жестко отвечать на Донбассе.

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