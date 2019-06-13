Глава Генштаба заявил об оптимизации ВСУ

Руслан Хомчак планирует свести численность воинских частей Вооруженных сил Украины "до оптимального количества".



Количество военных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будут сокращать, однако их численность планируют "свести к оптимальном количеству". Об этом сообщил в интервью

Количество военных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будут сокращать, однако их численность планируют "свести к оптимальном количеству". Об этом сообщил в интервью Радио Свобода начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Таким образом он ответил на вопрос о некомплект военных частей вместе с увеличением их количества в течение последних лет.







Глава Генштаба опростоволосился на передовой – СМИ "Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей до оптимального количества, которая должна быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовности к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", – сказал начальник Генштаба ВСУ.

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