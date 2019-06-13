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Погибла, как герой: Медсестра одесской психбольницы успела спасти более 50 человек

Комментариев: 2
Стали известны подробности о погибшей при пожаре сотруднице психбольницы.
Она со всеми была приветливой
Она со всеми была приветливой
facebook.com/katherine.nozhevnikova

В сети рассказали о погибшей медсестре Юлии Никитиной, которая спасла 52 человека во время пожара в психиатрической больнице в Одессе.

О ней в Facebook написала Катерина Ножевникова.

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“Юля вытащила на одеялах и простынях 52 человека из отделения. На себе, в буквальном смысле слова. Много видела в ленте о том, “кто виноват“, “посадить всех“, “ога не дали денег“ и буквально пару постов о самой Юле. Вот так живет человек, тихо живет и делает незамысловатую и кажется не важную работу. А потом оказывается, что вся ее жизнь это был путь к подвигу“, - написала она.

В сети также вспомнили о погибшей медсестре.

“Она была очень светлый и добрый человек. Раньше работала в детской областной. А потом перешла в это отделение: 'Мне их так жаль, кто им ещё поможет“, - рассказали в сети.

'Мне их так жаль, кто им ещё поможет“ - говорила Юлия Никитина
'Мне их так жаль, кто им ещё поможет“ - говорила Юлия Никитина
facebook.com/katherine.nozhevnikova

Напомним, в Одессе произошел масштабный пожар в психбольнице. Корпус психиатрической больницы, в которой случился пожар, находится на улице Воробьева. На место происшествия прибыло много пожарных машин. Известно, что загорелся корпус,в котором лечились ветераны Второй мировой войны и Афганистана. 

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Теги: пожар, Одесса, медсестра
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Комментариев (2)
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Woodbrother    13.06.2019, 09:07
Оценка:  +1
Woodbrother
Трагедия.
samanta_s    13.06.2019, 09:04
Оценка:  +3
samanta_s
Свята жінка.... цврство небесне
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