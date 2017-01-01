Возле Днепра задержан серийный "альфонс", избивавший и грабивший женщин
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В Днепропетровской области полицейские задержали серийного "альфонса", мужчина знакомился с женщинами на сайтах знакомств, а затем избивал и грабил их при встрече.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.
Подозреваемым является 38-летний житель Кривого Рога. Его последней жертвой стала 42-летняя жительница Павлоградского района. Мужчина избил ее, связал, а потом вынес из ее дома телефоны, деньги и золотые украшения.
Правоохранители выяснили, что мужчина занимался аферами пять лет. Его жертвами стали женщины из Киевской, Николаевской и Херсонской областей.
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Злоумышленник подыскивал жертв, которые живут одни и будут готовы пригласить его в гости. Украденные вещи он продавал в Запорожской области.
Как оказалось, мужчина находился в розыске по Киеву. Его подозревали в серии мошенничеств. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы за разбой и мошенничество.
Как сообщалось, в мае 2018 в Киеве поймали "брачного" афериста.