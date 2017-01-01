Солнце и грозы: чего ждать от погоды 13 июня

Грозы сегодня ожидаются всего в нескольких областях.

13 июня синоптики прогнозируют Украине максимально жаркий летний день. Между тем, жителям некоторых регионов стоит взять с собой зонтики. Детальнее о погоде сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня ожидается солнечный день. Воздух прогреется от +30 до +33 градусов по Цельсию. Осадки прогнозируют только в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

На востоке Украины ситуация аналогичная. Осадки прогнозируют только в Суммах. На термометре +30…+33 градуса.

Южным регионам обещают жаркий летний день без осадков. Температура воздуха от +29 до +34 градусов по Цельсию.

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На севере страны солнечно, но в Черниговской области обещают дожди с грозами. Воздух прогреется в пределах +30…+33 градуса.

В Центральной Украине сегодня солнечно и без осадков. На улице +30…+34 градуса.

В столице жаркий летний день. Воздух прогреется от +31 до +33 градусов.

Напомним, Лукашенко предложил разогнать синоптиков в Беларуси. Александр Лукашенко пожаловался, что лично он уже больше ориентируется не на синоптиков, а на прогноз военных.