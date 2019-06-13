Суд освободил "Мурчика", забившего до смерти сослуживца из одесской мехбригады

Мурашкин был членом пророссийской партии "Родина" и баллотировался от нее в 2010 году в Одесский облсовет.

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Судья Марьинского районного суда Одессы Виктория Приходько 12 июня приняла решение выпустить из СИЗО бывшего начальника разведки одного из батальонов 28-й отдельной мехбригады Андрея Мурашкина (позывной “Мурчик“), которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений командиру разведвзвода Ярославу Гаврилюку, скончавшемуся впоследствии.

Судья изменила меру пресечения Мурашкину с содержания под стражей на домашний арест. Военнослужащие бригады возмущены этим решением.

Об этом сообщает Думская.

“Речь идет об особе, которая в пьяном состоянии ногами и руками забила до смерти человека. Есть вероятность, что, находясь на свободе, Мурашкин будет влиять на свидетелей и понятых“, — заявил нам один из фронтовиков 28-й, знавший погибшего.

Один из военнослужащий бригады напомнил обстоятельства гибели Гаврилюка.

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“Он перенес Сяву (позывной Гаврилюка, — ред.) в подвал, подкупив дневального. В результате дневальный не вызвал медиков, из-за чего Гаврилюк просто умер от травм, хотя его можно было спасти. Точно так же Андрей М. подкупил бойцов взводного опорного пункта, которые были свидетелями конфликта“, — утверждает военнослужащий, попросивший не называть его имени.

По словам его сослуживцев, он регулярно избивал младших по должности.

“Как напьется, так и начинает бить рядовых. Угрожал убийством и даже стрелял под ноги бойцам“, — говорит наш собеседник.

Напомним, трагедия произошла 28 октября 2018 года, когда бригада находилась в зоне Операции объединенных сил. Конфликт, который закончился гибелью Ярослава Гаврилюка, возник из-за того, что комвзвода опоздал на совещание. Нетрезвый Мурчик избил его до бессознательного состояния.

Стоит отметить, Андрей Мурашкин родился в 1973 году. Окончил Одесскую национальную юридическую академию, был членом пророссийской партии “Родина“ и даже баллотировался от нее в 2010 году в Одесский облсовет. В 2016 году его задерживали по подозрению в вывозе оружия из зоны АТО, но потом отпустили.