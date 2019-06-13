Разумков ответил, почему Тищенко идет в Раду

Лидер партии раскрыл секреты.

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Лидер партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков объяснил, почему известный ресторатор и бизнесмен Николай Тищенко баллотируется в Верховную Раду. Об этом сообщает Страна.

Как стало известно ранее, Тищенко будет баллотироваться по мажоритарном округе №218 в Киеве. Впервые его заметили 9 июля на съезде президентской партии.

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По словам Разумкова, именно Тищенко сможет достойно противостоять на этом округе Александру Третьякову, которого выдвинула партия Петра Порошенко “Европейская солидарность”. Кандидатуру ресторатора предложила одна из региональных команд “Слуги народа”.

К слову, встреча журналистов Страны и Дмитрия Разумков происходила в одном из столичных заведений Тищенко.

Напомним, “Ревизор” Тищенко идет на выборы. Ресторатор хочет баллотироваться по одному из столичных округов.

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