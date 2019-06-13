Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Разумков ответил, почему Тищенко идет в Раду

Комментариев: 2
Лидер партии раскрыл секреты.
Разумков объяснил цель Тищенко
Разумков объяснил цель Тищенко
facebook.com/profile.php?id=100005939985790

Читай также: Олимпийский чемпион передумал идти на выборы со “Слугой народа”

Лидер партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков объяснил, почему известный ресторатор и бизнесмен Николай Тищенко баллотируется в Верховную Раду. Об этом сообщает Страна.

Как стало известно ранее, Тищенко будет баллотироваться по мажоритарном округе №218 в Киеве. Впервые его заметили 9 июля на съезде президентской партии.

Читай также: “Не соответствует критериям”: “киевскую тусовщицу” исключили из партийного списка “Слуги народа”

По словам Разумкова, именно Тищенко сможет достойно противостоять на этом округе Александру Третьякову, которого выдвинула партия Петра Порошенко “Европейская солидарность”. Кандидатуру ресторатора предложила одна из региональных команд “Слуги народа”.

К слову, встреча журналистов Страны и Дмитрия Разумков происходила в одном из столичных заведений Тищенко.

Напомним, “Ревизор” Тищенко идет на выборы. Ресторатор хочет баллотироваться по одному из столичных округов.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Разумков, Тищенко, выборы, Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 10:15
Оценка:  -4
ВАТА_FUCK
Шоу-политикус! Сделаем из Украины сцену!
Ruspidor    13.06.2019, 10:46
Оценка:  0
Ruspidor
BUT_FUCK, жoпа не болит от утех анальных?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь