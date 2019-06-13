Портнов пятый раз обратился в ГБР, в этот раз против Порошенко и Парубия

Портнов инициировал расследование против Порошенко и Парубия.

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Бывший заместитель главы Администрации президента при Януковиче Андрей Портнов пятый раз подал заявление в Государственное бюро расследований. В этот раз дело касается пятого президента Порошенко и спикера ВР Андрея Парубия. Об этом Портнов заявил на своем telegram-канале.

Учитывая, что я тоже уже был допрошен по всем четырем эпизодам причастности Порошенко к отмыванию средств, неуплате налогов, узурпации власти, злоупотреблении служебным положением и государственной измене, чтобы не терять времени, мной подано новое заявление относительно Порошенко и Парубия, - написал Портнов.

Заявление построено на результатах доказательств, публично обнародованных на заседании КСУ 11 июня.

Краткая фабула в том, что преступное сообщество Порошенко-Парубия сфальсифицировало документы о наличии коалиции и с целью узурпации власти незаконно назначило на ключевые посты чиновников, завладев контролем над бюджетом и ресурсами государства, - сообщил Портнов.

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К слову, он также рассказал, что ГБР проводить проверки и допросы касательно четырех предыдущих его заявлений.

Напомним, адвокат Порошенко заявил, что иски Портнова дискредитируют всю Украину. Адвокат отметил, что, кроме Портнова, Петру Порошенко мстят и другие люди.

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