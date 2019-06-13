"На войне такого не бывает": Хомчак высказался о команде "не стрелять"
Военным на Донбассе никто не давал команды не стрелять в ответ. Об этом начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил в интервью BBC News Украина.
Читай также: “Не дождутся”: бойцы ВСУ пригласили Кучму на передовую
“Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. В них никаких команд не отвечать нет“, - заверил он.
“Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, что якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы“, - считает Хомчак.
Читай также: ГПУ завела дела из-за заявлений по Донбассу
На войне такого не бывает и ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, заверил он.
“И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут“, - подчеркнул Хомчак.
Читай также: Пушилин заявил о росте обстрелов после прихода Зеленского
“Не провоцировать - это все понимают, что этого делать не надо. Ведь уже сколько раз на высшем уровне принимали решение о прекращении огня, чтобы не вести огонь первыми“, - отметил он.
“Но если по нам ведется огонь, то, конечно, как человек, который пять лет воюет, не будет отвечать?“, - добавил Хомчак.
Напомним, ранее в Генштабе также подчеркнули, что не нуждаются в разрешениях на ответный огонь.