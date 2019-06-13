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"На войне такого не бывает": Хомчак высказался о команде "не стрелять"

Комментариев: 7
Ни один командир в ООС такой команды не давал и давать не будет, заверил глава Генштаба.
Хомчак заверил, что команду не стрелять в ответ военным не давали
Хомчак заверил, что команду не стрелять в ответ военным не давали
УНИАН

Военным на Донбассе никто не давал команды не стрелять в ответ. Об этом начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил в интервью BBC News Украина.

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“Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. В них никаких команд не отвечать нет“, - заверил он.

“Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, что якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы“, - считает Хомчак.

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На войне такого не бывает и ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, заверил он. 

“И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут“, - подчеркнул Хомчак.

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“Не провоцировать - это все понимают, что этого делать не надо. Ведь уже сколько раз на высшем уровне принимали решение о прекращении огня, чтобы не вести огонь первыми“, - отметил он. 

“Но если по нам ведется огонь, то, конечно, как человек, который пять лет воюет, не будет отвечать?“, - добавил Хомчак.

Напомним, ранее в Генштабе также подчеркнули, что не нуждаются в разрешениях на ответный огонь.

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Теги: Хомчак, ВСУ, Генштаб, приказы, обстрелы, Донбасс
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Комментариев (7)
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Бувший_східняк    13.06.2019, 12:16
Оценка:  0
Бувший_східняк
Зеленский с Кучмой в армии не служили, поэтому они не в курсе...
Григорич    13.06.2019, 11:43
Оценка:  -1
Григорич
а сколько тут воплей было что несчастных ВСУ обстреливают подлые сепаратисты а ВСУ не отвечают выполняя приказ....
CCS    13.06.2019, 11:45
Оценка:  +1
CCS
Не більше, аніж "воплєй" про настамнєт та "розпятих хлопчиків у трусіках". Але ж треба віддати належне, навіть ти визнав, що українські військові стріляють у відповідь.
Бувший_східняк    13.06.2019, 12:17
Оценка:  0
Бувший_східняк
и распятых и разодранных между танками
CCS    13.06.2019, 11:25
Оценка:  -2
CCS
Нехай Баришевський районий суд Київської області винесе Постанову "не стріляти у відповідь". Це найдієвіший метод зараз, як ми бачимо.
ВАТА_FUCK    13.06.2019, 11:28
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Шутка?
CCS    13.06.2019, 11:42
Оценка:  -1
CCS
Чому це "жарт"? Якщо цей суд прийняв Постанову (в забезпечення позову по захисту прав споживачів!) без участі сторін про анулювання ліцензії на здійснення авіаперевезень компанією "Скай Ап", то що заважає цьому суду приймати всі рішення-заборони з будь-якого приводу?
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