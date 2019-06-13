"На войне такого не бывает": Хомчак высказался о команде "не стрелять"

Ни один командир в ООС такой команды не давал и давать не будет, заверил глава Генштаба.

Хомчак заверил, что команду не стрелять в ответ военным не давали УНИАН

Военным на Донбассе никто не давал команды не стрелять в ответ. Об этом начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил в интервью BBC News Украина.

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“Никакие команды не даны. Там идет война, и все командиры там находятся на своих местах. Командир отделения командует отделением, командир взвода - взводом, командир роты - ротой. В них никаких команд не отвечать нет“, - заверил он.

“Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны, который запускают в эфир, что якобы кто-то пришел и дал команду не отвечать на обстрелы“, - считает Хомчак.

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На войне такого не бывает и ни один человек, который хоть что-то понимает в войне, такой команды не даст, заверил он.

“И таких команд не было, таких команд я не получал от нашего военно-политического руководства, и я таких команд не давал. И знаю точно, что командиры там в ООС таких команд не давали и не дадут“, - подчеркнул Хомчак.

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“Не провоцировать - это все понимают, что этого делать не надо. Ведь уже сколько раз на высшем уровне принимали решение о прекращении огня, чтобы не вести огонь первыми“, - отметил он.

“Но если по нам ведется огонь, то, конечно, как человек, который пять лет воюет, не будет отвечать?“, - добавил Хомчак.

Напомним, ранее в Генштабе также подчеркнули, что не нуждаются в разрешениях на ответный огонь.