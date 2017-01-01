Дело о краже 40 млн грн со "Стены" Яценюка направили в суд

Установлено несколько эпизодов нецелевого использования бюджетных средств .

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Дарницкий районный суд Киева дело о хищении 40,2 млн гривен бюджетных средств, выделенных на проект инженерно-технического обустройства государственной границы с Россией (проект "Стена").

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в социальной сети Facebook.

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В частности, прокурорами САП совместно с детективами Национального антикорруцпионного бюро завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты денежных средств госбюджета, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы, территорий, прилегающих к зоне проведения антитеррористической операции и Крыма.

"Обвинение предъявлено 3 должностным лицам Госпогранслужбы, 3 директорам фирм подрядчиков и 2 посредникам, всего на скамье подсудимых предстанут 8 человек", - подчеркивается в сообщении.

Установлено, что должностные лица пограничной службы, при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности, завладели денежными средствами и принесли убытки государству на общую сумму 16 688 496,31 гривен.

По эпизоду нецелевого использования бюджетных средств установлено, что пограничники осуществляли нецелевое использование бюджетных средств по бюджетной программе 1002120 "Мероприятия по инженерно-технического обустройства границы» в соответствии с распоряжением Кабинета Министров и проведения расходы на реконструкцию помещений "Г-2" на ул. Стартовой, 11 в Харькове (Харьковская авиационная эскадрилья) под служебные помещения, чем допущено нецелевое использование средств на общую сумму 13 212 155,11 гривен.

По эпизоду создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, по которым "выводились" государственные средства, государству причинен имущественный ущерб в размере 10 372 144,40 гривен.

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Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), по ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом), по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 (организация фиктивного предпринимательства с целью прикрытия незаконной деятельности) и по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 (организация внесения в документы для проведения госрегистрации юрлица) Уголовного кодекса .

"Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - отметила прокуратура.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро задержало в ноябре 2017 еще одного подозреваемого в хищении бюджетных средств,выделенных на проект инженерно-технического обустройства государственной границы с Россией (проект "Стена").

НАБУ и САП завершили следствие по проекту Стена в июле 2018.