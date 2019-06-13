Комаровский сознался, согласится ли на министерскую должность

Известный врач рассказал о своих политических амбициях.

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Известный врач и один из советников президента Владимира Зеленского Евгений Комаровский поделился планами на будущее и ответил на ключевые вопросы касательно дальнейшего политического будущего. Об этом он рассказал изданию Vesti.

Комаровский признался, что не вошел в партийный список “Слуги народа” по одной простой причине - ему достаточно быть советником президента.

Более того, Комаровский сознался, что если ему предложат должность министра здравоохранения, то он откажется и объяснил почему.

Конечно же, откажусь. Дело в том, что еще в 2014 году я сказал, что реформировать медицину без денег и законов - невозможно. К примеру, возник конфликт между Минздравом и Одесским медуниверситетом. Ректор университета с помощью молодых спортивных парней пытается отстаивать свою позицию. И вот завтра я, став министром, буду вынужден постоянно ввязываться в конфликты, что-то закрывать, кого-то увольнять. Мои оппоненты, соответственно, будут нанимать титушек, проплачивать антикомаровские публикации, а я буду ходить по судам, - резюмировал Комаровский.

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Доктор отметил, что принять эту должность для него значит обречь себя на постоянное выяснение отношений. Ему это не нужно. Комаровский отметил, что будущем он планирует участвовать в реформировании отрасли охраны здоровья, но точно не на посту министра.

Я готов помогать строить, созидать, но, если я стану министром - моя жизнь превратится в постоянное выяснение отношений. Вот сейчас есть некие закупки, которые Минздрав проводит уже три года, но данные об этих закупках закрыты даже от членов парламентского комитета по здравоохранению. Как такое возможно?! А ведь эти закупки проводят на миллиарды, а в каждом лекарстве заинтересован пациент. А при этом каждый конфликт, каждый скандал должен разруливать министр и не принимать одну из сторон. Объективно, я вижу себя человеком, который стоит за пределами всего этого базара, но который может президенту дать конкретный ответ по ситуации, а он уже будет принимать решение. Поэтому каждый человек в этой жизни должен заниматься тем, что у него хорошо получается. У меня хорошо получается коммуникация с мамами и папами, я готов ее расширить. Также меня волнует тема здоровья бабушек и дедушек, - отметил Комаровский.

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