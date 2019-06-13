Власть обещает за 5 лет перевести 90% всех госуслуг в режим онлайн

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" .

К 2024 году в Украине планируют перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн.

Об этом советник президента Михаил Федоров заявил во время первого экспертного обсуждения концепции "Государство в смартфоне", которое состоялось 12 июня в Администрации президента, сообщили в пресс-службе главы государства.

Читай также: Электронное правительство: Гройсман пообщался с роботом Софией

В обсуждении приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области ІТ. По словам Федорова, перевод государственных услуг в онлайн будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

"Наш план очень амбициозный. Например, к 2024 году мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского ІТ -бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне", - отметил Федоров.

Читай также: За два года безвизом воспользовались почти 3 млн украинцев

К обсуждению также присоединился глава государства.

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны сообща готовить инициативы, законопроекты и предпринимать шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что лично "буду обращаться" к тем государственным служащим, которые оказывают сопротивление на местах", - подчеркнул Зеленский.

Во время встречи представители Коалиции предоставили президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведения порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов).

Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий. Президент заверил, что такие встречи будут регулярными.

Читай также: Родители 16-летней киевлянки судятся с ГМС, требуя выдать паспорт старого образца

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" с участием международных доноров и представителей бизнеса. Затем документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Как сообщалось, в соответствии с новой концепцией "Государство в смартфоне", до конца 2019 года украинцам должны быть доступны более 200 приоритетных электронных услуг.

Как сообщалось 10 июня, Кабмин готовит перепись населения через смартфон.