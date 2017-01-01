"Нет столько украинцев": ВСУ не планирует новый поход кораблей через Азов

В данный момент власть не планирует отправлять новые военные корабли, так как считает это слишком большим риском .

Хомчак считает, что пока не стоит снова отправлять корабли в Керченский пролив УНИАН

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Комментируя ситуацию в Азовском направлении, глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что уровень угрозы не уменьшился. Об этом он рассказал в интервью BBC News Ukraine.

“Уровень угрозы не уменьшился, потому что РФ свои намерения не оставляет и постоянно их корректирует в зависимости от ситуации. В Черном море происходит блокировка торговых судов, которые заходят через Керченский пролив“, - отметил он.

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Что готовности ВСУ дать отпор, все решения приняты, руководство ООС готово реагировать на все угрозы, заверил Хомчак. В то же время пока проход украинских военных кораблей через Керченский пролив не готовится.

“Все решения будут приниматься взвешенно. Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен“, - пояснил глава Генштаба.

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“Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ. Конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, сегодня этот вопрос не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать“, - считает он.

Напомним, ранее глава Генштаба прокомментировал идею запретить солдатам ВСУ стрелять в ответ.