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В суде начали рассматривать апелляцию на приговор Януковича

Комментариев: 2
Всего по делу сбежавшего президента поступило 6 апелляционных жалоб.
В суде начали рассматривать апелляцию на приговор Януковича
В суде начали рассматривать апелляцию на приговор Януковича
УНИАН

Киевский апелляционный суд в четвергу, 13 июня, начал рассматривать апелляцию на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

Об этом сообщают Украинские новости.

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Известно, что заседания началось примерно в 10:10. Всего по делу сбежавшего президента поступило 6 апелляционных жалоб.

Суд назначил запасного судью для рассмотрения апелляционного дела, поэтому заседание перенесли на 15 июля. Позже, 22 июля, также планируют рассматривать апелляцию.

Адвокаты Януковича, которого приговорили к 13 годам лишения свободы, подали 5 апелляций на такой приговор.

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Напомним, еще 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины к 13 годам заключения. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УКУ.

Оправдали Януковича по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) УКУ. Тогда прокуратура просила 15 лет лишения свободы для Януковича.

Ранее сообщалось, что суд оставил под арестом всю недвижимость Януковича.

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Теги: Янукович, Янукович, суд, апелляции, президент
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Комментариев (2)
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Ruspidor    13.06.2019, 12:27
Оценка:  +2
Ruspidor
Ну, педя, сейчас посмотрим на что способен твой "отриффармированный" апелляционный суд...
Letohradek    13.06.2019, 13:10
Оценка:  +2
Letohradek
"отреформированные" сейчас услуживают новой власти, охрыпшей крысы! Поэтому вся рыготня возвращается в Украину для реванша ...
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