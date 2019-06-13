В суде начали рассматривать апелляцию на приговор Януковича
Киевский апелляционный суд в четвергу, 13 июня, начал рассматривать апелляцию на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
Об этом сообщают Украинские новости.
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Известно, что заседания началось примерно в 10:10. Всего по делу сбежавшего президента поступило 6 апелляционных жалоб.
Суд назначил запасного судью для рассмотрения апелляционного дела, поэтому заседание перенесли на 15 июля. Позже, 22 июля, также планируют рассматривать апелляцию.
Адвокаты Януковича, которого приговорили к 13 годам лишения свободы, подали 5 апелляций на такой приговор.
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Напомним, еще 24 января Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины к 13 годам заключения. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УКУ.
Оправдали Януковича по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) УКУ. Тогда прокуратура просила 15 лет лишения свободы для Януковича.
Ранее сообщалось, что суд оставил под арестом всю недвижимость Януковича.
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