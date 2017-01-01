На Закарпатье сожгли авто бывшего вице-мэра Ужгорода

Обнародовано видео инцидента.

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На Закарпатье сожгли автомобиль бывшего первого заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа.

Об этом сам пострадавший сообщил на своей странице в Facebook и выложил видео горящего автомобиля и фото с последствиями пожара.

Сам Цап отметил, что считает этот инцидент попыткой запугивания.

“Когда мешаешь системе и тебя не могут купить - тебя запугивают, преследуют по надуманным уголовным делам, дискредитируют, травят через продажных глашатаев, пытаются упрятать за решетку, отстраняют десятки раз от должности, несколько раз незаконно увольняют. Подлая и страшная система не терпит людей, которые, несмотря ни на что, твердо стоят на своей позиции. И тогда уже в ход идет грязное-бандитское...“, - написал экс-заместитель мэра.

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По данным сайта Мукачево.net, сообщение на линию “102“ поступило в 4:17 утра, на место выезжала следственно-оперативная группа. С места были изъяты вещественные доказательства, которые направили на экспертизу, а эвакуатором машину доставили на спецплощадку.

Правоохранители продолжают проверку. Усматриваются признаки уголовного преступления по ч.2 статьи 194, а именно повреждение, или уничтожение имущества путем поджога.

Как сообщалось, в Одессе активисту в четвертый раз подожгли автомобиль.