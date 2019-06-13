Ведущий “Права на владу” отказался от выборов со “Слугой народа”

Сергей Иванов назвал причины своего решения.

Ведущий программы “Право на владу”, которая выходит в эфире канала 1+1, отказался от места в списке партии “Слуга народа”. О своем решении Иванов рассказал на своей странице в Facebook.

Я не буду участвовать в досрочных парламентских выборах. Да, я получил предложение баллотироваться по мажоритарке от партии “Слуга народа“. Я очень благодарен за доверие, за предложение, я понимаю, что шанс победить очень высокий, но вынужден отказать по очень простым причинам, - заявил Иванов.

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Телеведущий отметил, что решение баллотироваться в Раду не одобрила его семья. Кроме того, в качестве народного депутата Иванов не сможет зарабатывать больше денег, а нарушать закон он не хочет.

Ограничения, связанные с выполнением депутатских полномочий, не позволят мне дополнительно зарабатывать, а нарушать закон я не хочу, - объяснил ведущий.

Журналист также поставил под сомнение тот факт, что его восприятие законности совпадает с представителями действующей власти настолько, чтоб они могли работать вместе.

Несмотря на то, что в Зе-команде очень много патриотических, достойных людей, меня очень беспокоит ватный слой окружения Президента, и я не собираюсь об этом молчать, - написал Иванов.

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Между тем, он пообещал свою “интеллектуальную помощь” президенту, если это поможет воплотить в жизнь те идеи, за которые стоял Майдан.

Напомним, “Слугу народа” покинул еще один кандидат. Экс-заместитель министра обороны Гусев решил не идти на выборы.

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