Пограничники провели учения на побережье Азовского моря

Военнослужащие отработали отражения вражеского десанта.

Пограничники провели учения на побережья Азовского моря скриншот из видео

Украинские пограничники из состава Объединенных сил на побережье Азовского моря отработали отражения вражеского десанта.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

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В ООС отмечают, что боевые экипажи “БТР“ и “Humvee“ Донецкого пограничного отряда провели учения в полевых условиях, которые были максимально приближены к боевым.

Пограничники отработали момент противодесантной обороны побережья Азовского моря в районе проведения операции Объединенных сил.

В сообщении говорится, что даже, не смотря на жару и ливни, пограничники “совершили маневрирования на бронированной технике и метко били по целям, в том числе на ходу“.

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Таким образом, военные усовершенствовали свои навыки в управлении техникой, башенно-пулеметных установок.

Указано, что во время учений применялись беспилотники.

Ранее сообщалось, что ВСУ вплотную приблизились к Донецку. В городе Марьинке практически не осталось так называемой “серой зоны“. Все заняли украинские войска.

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