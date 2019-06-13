Пограничники провели учения на побережье Азовского моря
Украинские пограничники из состава Объединенных сил на побережье Азовского моря отработали отражения вражеского десанта.
Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.
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В ООС отмечают, что боевые экипажи “БТР“ и “Humvee“ Донецкого пограничного отряда провели учения в полевых условиях, которые были максимально приближены к боевым.
Пограничники отработали момент противодесантной обороны побережья Азовского моря в районе проведения операции Объединенных сил.
В сообщении говорится, что даже, не смотря на жару и ливни, пограничники “совершили маневрирования на бронированной технике и метко били по целям, в том числе на ходу“.
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Таким образом, военные усовершенствовали свои навыки в управлении техникой, башенно-пулеметных установок.
Указано, что во время учений применялись беспилотники.
Ранее сообщалось, что ВСУ вплотную приблизились к Донецку. В городе Марьинке практически не осталось так называемой “серой зоны“. Все заняли украинские войска.
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