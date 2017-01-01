"Боевики - проект РФ": Хомчак дал интервью о Донбассе и Азове

Глава Генштаба ВСУ описал ситуацию в зоне ООС и планы на Керченский пролив.

Хомчак рассказал о ситуации в армии и на Донбассе УНИАН

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Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что думает о бюджете армии, описал ситуацию на Донбассе, ситуацию с разведением войск и свои отношения со Степаном Полтораком. Мы приводим ключевые цитаты из интервью BBC News Україна.

О боеготовности ВСУ и финансировании армии:

“Если оценить состояние сил, они готовы к выполнению задач. Есть вопросы, над которыми нужно работать. Но ВСУ находятся в таком состоянии, что задачи, которые будут перед ними ставиться, будут выполнены“.

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“Конечно, сегодняшний бюджет ВСУ невозможно сравнить с бюджетами 2014 и до того. Но, конечно, нам бы хотелось, чтобы бюджет был больше. Я с приходом на эту должность определил задачи по командирской линии изучить потребности войск“.

Об отношениях с министром обороны Полтораком:

“У меня с министром обороны Степаном Полтораком нормальные служебные отношения. Я уважаю этого руководителя, я работал под его руководством последние два года. Это человек, который знает, что он делает“.

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“На новой должности у меня нет никаких проблем, наоборот - только поддержка“.

О переговорах в Минске:

“У президента была такая мысль, чтобы я там тоже был, но потом ситуация изменилась“.

О ситуации на Донбассе:

“Происходит все то, что было последние несколько лет. Есть потери, есть дни, когда нет потерь, есть дни, когда есть раненые и досадные случаи, когда гибнут наши военнослужащие“.

“Сказать, что там идет какое-то обострение, которое может ввести в панику народ, то такого обострения нет. Там постоянно есть провокации“.

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“Резких изменений нет. Мы получаем информацию, что идут обстрелы, которые вызваны, возможно, иногда даже и страхом, чтобы чего-то не случилось с нашей стороны. Мы стараемся не провоцировать“.

О команде “не стрелять“:

“Ну как можно на войне сказать: тебя бьют, а ты не отвечай. Это один из элементов информационно-психологической войны. Таких команд не было“.

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О разведении сил в Станице-Луганской:

“Не началось. 8 июня около полуночи был обстрел с той стороны в течение 20 минут. Он был провокационный, ведь та сторона не готова к разведению. 9 числа был следующий обстрел, очередной обстрел был 11 июня“.

“По Минским договоренностям, должно быть пять суток тишины, на шестые сутки мы подаем ноту, что готовы разводить, и на седьмые сутки разводим“.

Об отношении Владимира Зеленского к событиям в Иловайске:

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“Я думаю, если президент меня назначил на эту должность, то, наверное, в его голове систематизируется ход тех событий“.

О походе через Керченский пролив:

“Конечно, мы не собираемся сдавать наши позиции в Азовском море. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать“.

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О контроле Россией боевиков на Донбассе:

“Конечно, контролирует. Боевики в Донбассе откуда взялись? Это же проект России“.

Напомним, Руслан Хомчак также объяснил, почему проход кораблей через Керченский пролив не планируется и заверил, что на войне не может быть приказа не стрелять в ответ.