Обвиняемый в растрате строитель проекта "Стена" получил 20 млн грн - СМИ

Подрядчик проекта Стена получил из государственного бюджета Украины дополнительное финансирование, несмотря на подозрение в растрате.

Частная фирма, которую подозревают в растрате денег, получила дополнительно 20 миллионов гривен из государственного бюджета за то, что продолжила строить проект “Стена“ на границе с Россией.

Об этом рассказали в проекте Марлин со ссылкой на официальный портал использования публичных средств.

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Еще в 2015 году компанию “Стройцентр Витязь“ назначили одним из генеральных подрядчиков по возведению фортификационных сооружений на границе с РФ.

Следователи НАБУ в 2017 году обвиняли директора и основателя фирмы Агаверди Адилова в том, что он подделывал документы и растратил госимущество в особо крупных размерах.

Журналисты “Слидство.Инфо“ узнали, что в течение всего периода строительства Европейского вала, компания “Стройцентр Витязь“ получила от Госпогранслужбы более 135 миллионов гривен.

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А в апреле стало известно о том, что компании выделили из средств Государственного казначейства Украины 20 миллионов гривен. Таким образом, сумма денег, которые получил подрядчик, выросла до 175 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Дарницкий районный суд Киева дело о хищении 40,2 млн гривен бюджетных средств, выделенных на проект инженерно-технического обустройства государственной границы с Россией (проект “Стена“).

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