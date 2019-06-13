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"Харьковводоканал" пытался подорвать российский диверсант

Комментариев: 7
Взрывчатка была заложена в непосредственной близости от емкости с хлором.
"Харьковводоканал" пытался подорвать российский диверсант
© ssu.gov.ua
Фото 1/3
  • Мощность взрывчатки была эквивалентна двум килограммам тротила
  • Мощность взрывчатки была эквивалентна двум килограммам тротила
  • Мощность взрывчатки была эквивалентна двум килограммам тротила
"Харьковводоканал" пытался подорвать российский диверсант
Мощность взрывчатки была эквивалентна двум килограммам тротила
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Сотрудники департамента контрразведки СБУ совместно с бойцами спецподразделения “А“ задержали мужчину, который подозревается в подготовке и осуществлении диверсии на территории “Харьковводоканала“.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанный – житель Харьковской области. По его словам, в феврале 2019 года он был завербован ФСБ РФ в Белгороде (Россия) и совершил преступление по их заданию.

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Диверсант заложил взрывчатку на территории комплекса водоподготовки “Днепр“ в непосредственной близости от емкости с хлором, которая технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила.

Сообщается, что взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая.

Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 (“Диверсия“) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалось 25 апреля, на Донбассе поймали диверсанта-неудачника.

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Теги: диверсант, Россия, вода, Харьков, взрывчатка
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Комментариев (7)
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LifeStriker    13.06.2019, 13:33
Оценка:  -1
LifeStriker
О ватники начали свое ВЫСЕВРЕТИ! ) Значит правдв 100% )))
Коляка    13.06.2019, 13:13
Оценка:  -1
Коляка
А ведь Доктрина Даллеса в действии и народ на это сильно ведётся!!!
Ira0956    13.06.2019, 13:10
Оценка:  -2
Ira0956
Очередная брехня.
Коляка    13.06.2019, 13:10
Оценка:  -3
Коляка
опять сказки рассказывают....
COZEL    13.06.2019, 13:10
Оценка:  -1
COZEL
ОЧЕРЕДНАЯ БРЕХНЯ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ, ПОВЕРИТЬ МОГУТ ТОЛЬКО СВИРОЛЫЕ БОТЫ))))
Letohradek    13.06.2019, 13:08
Оценка:  -1
Letohradek
Таких продажных скотов вешать надо на георгиевских лентах, на главных площадях городов, что бы неповадно было ему подобным ублюдкам!
foster12    13.06.2019, 13:22
Оценка:  -1
foster12
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