В Запорожье похитили и убили человека: один из преступников задержан
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Полицейские от очевидцев узнали, что вчера, 12 июня, в 11:03 на улице Тульской в Запорожье неизвестные публично избили и затолкали мужчину 1981 года рождения в его же автомобиль марки ВАЗ и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Полиция объявила план “Перехват” и уже через час в селе Наталивка был замечен данный автомобиль. Заметив копов, преступники выкинули на ходу из транспортного средства мужчину, затем оставили авто и разбежались в разные стороны.
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Сотрудники полиции задержали преступника 1980 года рождения, который был за рулем. Остальные фигуранты пока в розыске.
Похищенный мужчина скончался от полученных травм. Оказалось, что его не только избили, но еще и стреляли из незарегистрированного травматического оружия.
В ходе допроса один из подозреваемых сознался, что погибший задолжал им деньги. Именно это стало причиной преступления.
Напомним, на Подоле похитили человека: жертву затолкали в багажник. Очевидцы не смогли рассмотреть, то была женщина или мужчина.
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