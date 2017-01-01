Миссия ООН обратилась к Зеленскому, ОРДЛО и "оккупационной" России

Президента Украины призвали соблюдать верховенство права, ОРДЛО - допустить наблюдателей в тюрьмы, а Россию - отменить запрет на Меджлис и освободить моряков.

Россию призвали выполнить решения двух судов в структуре ООН un.org

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В мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине призывают президента Владимира Зеленского поддерживать культуру ответственности и верховенства права в стране. Об этом заявила миссии Фиона Фрейзер, передает УНН.

“Больше надо делать для противодействия давления на судей, для реформирования Генпрокуратуры и обеспечить достаточно ресурсов для функционирования Государственного бюро расследований“, - сказала Фрейзер.

Она также призвала ОРДЛО предоставить международным наблюдателям регулярный и беспрепятственный доступ ко всем местам содержания под стражей в соответствии с международными стандартами, а также гуманно обращаться с задержанными.

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“Те, кто имеют средства контроля за самопровозглашенными “ДНР“ и “ЛНР“, ответственны и должны быть привлечены к ответственности за совершенные там нарушения прав человека“, - подчеркнула Фрейзер.

“Третье — мы призываем РФ как оккупационное государство в Крыму придерживаться своих обязательств в соответствии с международными стандартами прав человека и международного гуманитарного права“, - добавила она.

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По словам Фрейзер, РФ также должна выполнить приказы о мерах, выданных двумя соответствующими судебными органами в рамках системы ООН - отменить запрет деятельности Меджлиса и освободить 24 моряков и три корабля.

Напомним, сегодня Россия должна представить в международном суде свои аргументы в ответ на замечания Украины.