"Странная политическая вакханалия": Омелян рассказал, почему не идет на выборы

Министр отметил, что принял сознательное решение не участвовать в предвыборной кампании.

Омелян рассказал, почему не будет баллотироваться на выборах facebook.com/volodymyr.omelyan

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян решил не баллотироваться в депутаты на выборах в Верховную Раду.

Об этом Омелян рассказал в эфире “5 канала“.

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Министр отметил, что принял сознательное решение не участвовать в предвыборной кампании.

Омелян говорит, что в Украине происходит “странная политическая вакханалия“, поэтому он и принял решение подождать.

Политик также добавил, что всегда готов помогать Украине.

... я всегда готов принести эту пользу в том направлении, которым будет возможность заниматься. Сейчас это мое окончательное решение - что в этой парламентской кампании я участвовать не буду, - подчеркнул Омелян.

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Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин не будет принимать участие в парламентских выборах, которые запланированы на 21 июля. По словам министра, на сегодняшний день среди политических команд он не видит ту, с которой хотел бы выиграть эту гонку. Между тем, Павел Климкин пообещал остаться в большой политике, несмотря на то, что Верховная Рада не станет местом его работы.

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