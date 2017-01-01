Аваков решил не баллотироваться в парламент

Министр МВД озвучил свою позицию касательно предстоящих выборов.

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Министр МВД Арсен Аваков заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Аваков отметил, что органы МВД под его тщательным руководством сделают все, чтоб обеспечить честные и безопасные выборы в парламент.

Относительно внеочередных выборов народных депутатов. Продолжается разбирательство по правовой позиции этих выборов в Конституционном суде, мы не можем прогнозировать решение КСУ, это не наша компетенция. Но мы должны быть готовы к любому варианту. Это уже наша компетенция, поэтому мы готовимся к обеспечению выборов по всем возможным позициям, - отметил Аваков на совещании.

Кроме того, министр подчеркнул, что органы МВД и он сам примут нейтральную позицию

Наша система достойно сдала экзамен на предыдущих выборах президента, имеем хорошую оценку общества, наблюдателей иностранных государств. Позиция МВД на любых выборах будет неизменной - политическая нейтральность, равноудаленность и неуклонное обеспечение прав участников, - акцентировал Аваков.

Глава МВД призвал участников выборов помнить, что демократия - это соблюдение законов и безупречная процедура. Поэтому он счел своим долгом сообщить, что не будет принимать участие в выборах в качестве кандидата в депутаты.

Для того, чтобы гарантировать равноудаленность системы МВД на парламентских выборов, я лично принял решение не принимать политической участия в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты. Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, миграционной службы и Нацгвардии, - заявил Аваков.

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Напомним, Климкин не пойдет на парламентские выборы. Министр не нашел команду единомышленников.

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