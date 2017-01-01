Итоги саммита ЕС по Киеву зависят от визита Зе в Париж и Берлин - СМИ

В Евросоюзе ждут итогов визита президента Украины, чтобы согласовать итоговый текст декларации.

ЕС будет следить за визитом Зеленского в Германию и Францию president.gov.ua

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Текст заключительной декларации саммита ЕС находится на стадии обсуждения и во многом зависит от результатов визита Владимира Зеленского в Париж и Берлин. Об этом со ссылкой на дипломатические круги в Брюсселе пишет “Интерфакс-Украина“.

Источник отметил, что в связи с этим пока рано говорить о том, какими будут договоренности лидеров Евросоюза по Украине и России.

“Сейчас окончательных договоренностей относительно выводов Европейского Совета еще нет, идут переговоры, и крайне непродуктивно сейчас говорить о том, что именно будет в этом документе“, - сказал источник агентства.

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Дипломат выразил мнение, что “многое зависит от визитов в Париж и Берлин“. Брюссельский корреспондент “Радио Свобода“ Рикард Йозвяк пишет о том, что в заключительном документе саммита лидеры ЕС планируют заявить, что не признают паспортов, выдаваемых РФ на Донбассе.

Также они хотят призвать Москву освободить украинских моряков, захваченных в Керченском проливе. Зеленский посетит Францию и Германию 17 и 18 июня, как раз накануне саммита ЕС в Брюсселе 20-21 июня.