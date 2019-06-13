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Климкин предложил провести международный аудит в "ЛДНР"

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Международные партнеры, по словам министра иностранных дел, будут только рады помочь в этом вопросе.
Министр иностранных дел Павел Климкин
Министр иностранных дел Павел Климкин
скриншот из видео

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что в “ЛДНР“ нужно провести международных аудит. 

Об этом он рассказала в интервью ТСН.

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Климкин указала, что сейчас распространяется много мифов относительно блокады и это все будоражит эмоционально заряженное общество.

В то же время, министр говорит, что блокада - это безопасность, “эффективная и контролируемая“. Климкин говорит, что давно уже нужен международный аудит, ведь многие украинские предприятия разворовали.

...я давно говорю, международная администрация, нам нужен международный аудит, что они там сделали, сожгли на металлолом, что-то разбили вдребезги. Посмотреть, что с нашими активами, это наши активы... - подчеркнул Климкин.

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Министр говорит, что все предприятия снова должны стать украинскими налогоплательщиками, а также стоит создать условия, чтобы “у нас был доступ и только после того - безопасность и правовые экономические условия“.

Климкин подчеркнул, что в ОРДЛО должна зайти международная администрация с полицией и “миротворческим компонентом“.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин не будет принимать участие в парламентских выборах, которые запланированы на 21 июля. 

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Теги: донбасс, МИД, аудит, Климкин
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Комментариев (1)
nfhvyt    13.06.2019, 14:49
Оценка:  0
nfhvyt
климка, какие партнеры могут быть а вассалов?
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