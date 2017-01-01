ГБР открыло дело против экс-главы Конституционного суда Шевчука
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука.
Об этом “Українським новинам“ сообщил представитель ГБР.
Читай также: В чью пользу переворот? Что случилось в КСУ
Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (“Злоупотребление властью или служебным положением“). Расследование начато по заявлению депутата Верховной Рады о возможном незаконном назначении Шевчуком внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.
Напомним, 14 мая Конституционный суд Украины уволил главу суда Станислава Шевчука с должности судьи по статье закона Украины “О Конституционном суде Украины“. Судьи КСУ приняли решение о недоверии Шевчуку. За его увольнение проголосовало минимально необходимое количество судей - 12.
Шевчук назвал то, что случилось в КС, “антиконституционным переворотом“, после чего обжаловал увольнение в суде. Новым председателем суда избрали Наталью Шапталу.