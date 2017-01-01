ГБР открыло дело против экс-главы Конституционного суда Шевчука

Шевчук был уволен из КСУ 14 мая.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука.

Об этом “Українським новинам“ сообщил представитель ГБР.

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Дело открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса (“Злоупотребление властью или служебным положением“). Расследование начато по заявлению депутата Верховной Рады о возможном незаконном назначении Шевчуком внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.

Напомним, 14 мая Конституционный суд Украины уволил главу суда Станислава Шевчука с должности судьи по статье закона Украины “О Конституционном суде Украины“. Судьи КСУ приняли решение о недоверии Шевчуку. За его увольнение проголосовало минимально необходимое количество судей - 12.

Шевчук назвал то, что случилось в КС, “антиконституционным переворотом“, после чего обжаловал увольнение в суде. Новым председателем суда избрали Наталью Шапталу.