Полицейские грабили бизнесменов под видом обысков

Следователи ГБР взялись за расследование.

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В Запорожской области группа сотрудников Национальной полиции разработала преступную схему, по которой грабила бизнесменов. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации Государственного бюро расследований, копы на основании недостоверной информации обращались в суд с ходатайствами о проведении обысков у богатых местных бизнесменов. В дальнейшем ходе проведения обысков преступники изымали материальные ценности на значительные суммы средств, и присваивали их через подконтрольные предприятия.

Следователями ГБР проводится досудебное расследование по факту злоупотребления работниками полиции властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). На сегодня обнаружено, что только во время одного обыска было незаконно изъято и впоследствии реализовано в пользу посторонних лиц имущество предприятия на сумму более чем на 300 000 грн. Всего, по данным следствия, правоохранителями проведено 24 подобных обыска, - резюмируют в ГБР.

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Напомним, Портнов пятый раз обратился в ГБР, в этот раз против Порошенко и Парубия. Портнов инициировал расследование против Порошенко и Парубия.

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